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21 января • обновлено в 10:23
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"Дешевая попса": в сети разнесли новый трек Лорак с братом Таяны

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Украинская певица Ани Лорак и артист лейбла Black Star, который также является братом певицы TAYANNA Миша Марвин, записали совместную песню под названием "Ухожу". Так, ее сразу же раскритиковали в сети.

Трек появился на YouTube-канале "Первое Музыкальное". Также исполнители прокомментировали новую работу на личных страницах в Instagram (слушайте аудио ниже).

Миша Марвин и Ани Лорак

Миша Марвин и Ани Лорак

Фото: instagram/anilorak

"Нужно вовремя уходить с плохого фильма, увольняться с нелюбимой работы и заканчивать отношения, у которых нет будущего", — написал Миша Марвин. Лорак же пожелала на своей странице, чтобы "эта правдивая история согревала сердца".

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Отметим, что поклонники бурно отреагировали на совместный трек Лорак и Марвина. Многие написали, что это "дешевая попса с примитивным текстом". А также, что они "не смогли его дослушать".

"Дешевая попса": в сети разнесли новый трек Лорак с братом Таяны
"Дешевая попса": в сети разнесли новый трек Лорак с братом Таяны
"Дешевая попса": в сети разнесли новый трек Лорак с братом Таяны

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети заговорили о том, что Ани Лорак выходит замуж за своего возлюбленного, 27-летнего саундпродюсера Black Star Егора Глеба.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
TAYANNA Ани Лорак
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