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2 марта • обновлено в 18:44
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В сети появилось фото лысеющего Киркорова без парика и макияжа

9.2т
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В сети появилось фото российского певца Филиппа Киркорова, на котором он был запечатлен без парика и макияжа.

Так, соответствующий снимок был опубликован изданием Social Media News. На нем артист позировал со спины в красной рубашке, а на голове его была видна лысина. Также стоит отметить, что на лице Киркорова не было макияжа.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

Фото: mk.ru

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Филипп Киркоров без парика и макияжа

Филипп Киркоров без парика и макияжа

Фото: riafan.ru

К слову, на отдыхе и в повседневной жизни певец любит быть естественным. А когда он выходит на сцену, то посещает предварительно визажиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Алла Пугачева заявила, что когда-то наставила рога своему бывшему мужу Филиппу Киркорову.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Филипп Киркоров
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