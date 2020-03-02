В сети появилось фото российского певца Филиппа Киркорова, на котором он был запечатлен без парика и макияжа.

Так, соответствующий снимок был опубликован изданием Social Media News. На нем артист позировал со спины в красной рубашке, а на голове его была видна лысина. Также стоит отметить, что на лице Киркорова не было макияжа.

Филипп Киркоров Фото: mk.ru

Филипп Киркоров без парика и макияжа Фото: riafan.ru

К слову, на отдыхе и в повседневной жизни певец любит быть естественным. А когда он выходит на сцену, то посещает предварительно визажиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Алла Пугачева заявила, что когда-то наставила рога своему бывшему мужу Филиппу Киркорову.

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