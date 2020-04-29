В сети показали раритетные фото умершей Фриске

47-летний звездный стилист Влад Лисовец показал раритетные фото умершей российской певицы Жанны Фриске.

На своей странице в социальной сети Instagram стилист опубликовал снимки времен своего сотрудничества с группой "Блестящие".

Жанна Фриске

instagram.com/vladislavlisovets

instagram.com/vladislavlisovets

instagram.com/vladislavlisovets

instagram.com/vladislavlisovets

"Жанна...Такая она была космическая. До сих пор думаю, что ее просто спрятали от нас и она тихо счастлива где-то очень далеко", "Жанночка. Моя любимая певица. Я часто кручу ее песню "А на море белый песок", правда всегда плачу. Уж очень мне ее жалко", "Жанночка! Какая же она красавица", - комментируют фото в сети.

Скриншот instagram.com/vladislavlisovets

Скриншот instagram.com/vladislavlisovets

Скриншот instagram.com/vladislavlisovets

Как ранее писал OBOZREVATEL, сестра покойной Жанны Фриске Наталья опубликовала трогательный пост, в котором обратилась к 7-летнему сыну певицы. Так, она поздравила Платона с днем рождения и написала, что надеется: наступит день и он все поймет и воссоединится с семьей мамы.

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