В сети показали раритетные фото умершей Фриске

47-летний звездный стилист Влад Лисовец показал раритетные фото умершей российской певицы Жанны Фриске.
На своей странице в социальной сети Instagram стилист опубликовал снимки времен своего сотрудничества с группой "Блестящие".
Жанна Фриске
instagram.com/vladislavlisovets
instagram.com/vladislavlisovets
instagram.com/vladislavlisovets
instagram.com/vladislavlisovets
Перебирая старые фото, позволю себе немного истории, Первое, упоминание моей фамилии ( так скажем в прессе ) 😉 1982г програмка выступления Хореографического училища (в котором я учился) г Баку . Работа с "Блестящими" снимки " Близнецов" за год, как их не стало я был в NY и прожил там месяц. Художник Владик Монро (кто слышал про такого) он ко мне с большой любовью относился , и я как то с теплом его всегда встречал, Мой блонд, который у меня был у первого в новой России, я с ним уже 1994м приехал из Баку в Москву. Ещё , я был первым стилистом кто поменял отношение к слову "Стилист" уже тогда оно имело нарицательный характер, были на то причины. Не хочу о плохом... Я был первый, кто не запел с ножницами и платьями в руках, а пошёл преображать женщин на ТВ, стал первым стилистом- телеведущим "женская форма " После пошли последователи на других каналах, всегда очень вдохновлял коллег ! И чем особенно горжусь, Я тогда был первый стилист, кто открыл собственный салон на свои деньги, @contora_lisovets без инвесторов, и до сих пор являюсь единственным собственником и управляющим. Только не подумайте , что я ностальгирую, не в коем случае! Просто знаю, что люди любят смотреть прошлое! А оно у меня такое, всегда искусство, творческие люди , мода и актуальность! Приятного просмотра 😉
"Жанна...Такая она была космическая. До сих пор думаю, что ее просто спрятали от нас и она тихо счастлива где-то очень далеко", "Жанночка. Моя любимая певица. Я часто кручу ее песню "А на море белый песок", правда всегда плачу. Уж очень мне ее жалко", "Жанночка! Какая же она красавица", - комментируют фото в сети.
Скриншот
instagram.com/vladislavlisovets
Скриншот
instagram.com/vladislavlisovets
Скриншот
instagram.com/vladislavlisovets
Как ранее писал OBOZREVATEL, сестра покойной Жанны Фриске Наталья опубликовала трогательный пост, в котором обратилась к 7-летнему сыну певицы. Так, она поздравила Платона с днем рождения и написала, что надеется: наступит день и он все поймет и воссоединится с семьей мамы.
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