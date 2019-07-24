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В сети показали фото Пугачевой без фильтров: разгорелся спор

3.3т Читать материал на украинском

В сети появились фотографии российской певицы Аллы Пугачевой без ретуши. Среди поклонников 70-летней артистки разгорелись споры, поскольку некоторые фанаты утверждают, что Примадонну специально немного "состарили".

Фото появились на странице дочери Пугачевой и комика Максима Галкина Лизы в Instagram, которую ведут фанаты певицы.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

rg.ru

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В сети показали фото Пугачевой без фильтров: разгорелся спор

instagram.com/elizaveta_galkinaaa

В сети показали фото Пугачевой без фильтров: разгорелся спор

instagram.com/elizaveta_galkinaaa

В сети показали фото Пугачевой без фильтров: разгорелся спор

instagram.com/elizaveta_galkinaaa

В сети показали фото Пугачевой без фильтров: разгорелся спор

instagram.com/elizaveta_galkinaaa

В сети показали фото Пугачевой без фильтров: разгорелся спор

instagram.com/elizaveta_galkinaaa

"Почему все требуют от этой женщины молодости в 70 лет!?", "На сцене все не такие как в жизни. Там полет, преображение. А в жизни без штукатурки все не очень", "А что вы хотели? В таком возрасте? Хорошо что фильтры есть", "От возраста не спрячешься", "Пропустили через фильтры и специально состарили", - пишут в сети.

В сети показали фото Пугачевой без фильтров: разгорелся спор
В сети показали фото Пугачевой без фильтров: разгорелся спор
В сети показали фото Пугачевой без фильтров: разгорелся спор
В сети показали фото Пугачевой без фильтров: разгорелся спор
В сети показали фото Пугачевой без фильтров: разгорелся спор
В сети показали фото Пугачевой без фильтров: разгорелся спор
В сети показали фото Пугачевой без фильтров: разгорелся спор

Как ранее писал OBOZREVATEL, Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила своих поклонников внешним видом. Так, 70-летнюю артистку в Юрмале подловила на улице юная фанатка и сфотографировалась с ней.

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Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Страшная как смерть
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Очень похоже на правду. Кожа и внешний вид соответствует возрасту, в отличие от одежды
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