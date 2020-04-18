В сети показали фото повзрослевшей звезды "Сватов": как сейчас выглядит актриса

В сети обнародовали фото звезды скандального сериала "Сваты" Анны Полищук, которая снималась в ленте в 2011-2013 годах.

Так, молодая актриса сыграла в "Сватах" младшую внучку главных героев Вику Ковалеву. В настоящее время девушке – 17 лет. OBOZREVATEL решил показать, как выглядит повзрослевшая артистка сейчас.

Актеры сериала "Сваты" KP.UA

Впервые она появилась в картине "Сваты" в ее пятой части. Отметим, что кроме сериала "Сваты" Аня Полищук также снялась в картине "Ласточкино гнездо". Там ей досталась эпизодическая роль. Кроме этого, она сыграла главную роль в фильме "1+1".

Аня Полищук во время съемок "Сватов" Instagram

Про Аню Полищук известно в настоящее время немногое. Девушка успешно учится в школе. Если у нее съемки, то преподаватели идут навстречу и переносят сроки сдачи контрольных работ.

Аня Полищук во время съемок "Сватов" Instagram

Аня Полищук во время съемок "Сватов" Instagram

Аня посещает уроки вокала, играет в театральной студии, занимается хореографией.

Как Аня Полищук из сериала "Сваты" выглядит сейчас

Аня Полищук Instagram

Аня Полищук Instagram

Аня Полищук Instagram

Аня Полищук Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исполнительница одной из главных ролей в сериале "Сваты" Людмила Артемьева отказалась сниматься в новом, седьмом сезоне комедийного сериала.

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