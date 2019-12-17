"Хайп и безвкусица!" В РПЦ пристыдили Собчак за серьги с иконами

Скандальный священник РПЦ, протоиерей Всеволод Чаплин назвал дешевым хайпом поступок телеведущей Ксении Собчак, которая надела серьги с портретом Иисуса.

Так, по его словам, иконы существуют для молитвы перед ними, а не для украшения. Кроме того, Чаплин заявил, что сам наряд Собчак "более безвкусен, чем платье императрицы". Об этом сообщает телеканал "360".

Всеволод Чаплин и Ксения Собчак

"Каноны церкви предполагают, что иконы существуют для молитвы перед ними, а не для украшения. В данном случае понятно, что это сделано ради хайпа. Хайп получен по полной программе, как и в случае со сценарием свадьбы, где Ксения Анатольевна стала декорацией. Наряд более безвкусен, чем платье императрицы. Увы, это все дешево и намеренно скандально", — сказал он.

Также, по словам Чаплина, Собчак не первый раз "играет" с православными символами и надевает ради забавы наряд священнослужителя. Он считает, что телеведущей стоило бы не вешать на себя сакральные украшения в качестве аксессуара, а "посмотреть в глаза Иисусу".

Ксения Собчак Фото: instagram/xenia_sobchak

"Очевидно, что меняться ей надо, потому что можно сколько угодно играть, но встреча с Богом неизбежна, и лучше подготовиться к этой встрече заранее, а не бежать от нее, в том числе через такие игры", — сказал священник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Собчак озадачила другой модной съемкой. Она выбрала черное вечернее платье-макси, дополнив лук чулками в сетку и спортивными белыми ботинками. Ногу поставила на бочку, а по воздуху провела рукой с дымовой шашкой, создав ощущение мистики.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!