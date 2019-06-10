В России цинично арестовали известного журналиста: звезды бурно отреагировали на скандал

В России в пятницу, 7 июня задержали скандального корреспондента отдела расследований портала "Медуза" Ивана Голунова. Журналиста обвиняли в "покушении на сбыт наркотиков" и якобы обнаружили в его квартире "нарколабораторию".

При этом никаких веских доказательств причастности Голунова к наркоторговле не обнаружено, зато стало известно, что Иван занимался рядом резонансных расследований против коррупции и других нарушений закона российской властью. Звезды в РФ бурно отреагировали на задержание журналиста и начали массово поддерживать его в Instagram, Facebook и других социальных сетях.

Иван Голунов Комсомольская правда

Так, в числе тех, кто поддержал Ивана Голунова и выступил против бесчинства российских правоохранителей были телеведущая Ксения Собчак, шоумен Семен Слепаков, актеры Константин Хабенский и Михаил Ефремов, а также Земфира, Рената Литвинова, Юрий Дудь и многие другие.

Помимо этого, в России сотни журналистов вышли с одиночными пикетами в защиту интересов Голунова, а ряд популярных СМИ вышли с одинаковыми первыми полосами, на которых написано "Я/Мы Иван Голунов".

Также в них опубликовали официальное заявление: "Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову. Вместе с тем мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство. Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью. Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации".

У меня с Иваном Голуновым есть общие знакомые, никто из них не сомневается в том, что дело сфабриковано, все они знают Ивана как честного человека. — FACE (@faceislove) 9 червня 2019 р.

Как сообщалOBOZREVATEL, после ареста Голунов успел рассказать друзьям, что наркотики ему подбросили, а при задержании и в отделении полиции журналиста били. Сами правоохранители сообщили о задержании ночью, спустя 14 часов.

При этом Голунову отказали в требовании провести экспертизу для подтверждения контакта с наркотическими веществами и в просьбе вызвать скорую помощь для снятия побоев.

Существует версия, что Голунова специально преследуют из-за серии разоблачительных материалов по незаконному изъятию жилья, переделу рынка похоронных услуг, роскошной недвижимости родственников вице-мэра Москвы.

В конечном итоге спустя 48 часов после задержания суд избрал для Голунова меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование по делу продолжается.

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