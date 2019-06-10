В России цинично арестовали известного журналиста: звезды бурно отреагировали на скандал

В России в пятницу, 7 июня задержали скандального корреспондента отдела расследований портала "Медуза" Ивана Голунова. Журналиста обвиняли в "покушении на сбыт наркотиков" и якобы обнаружили в его квартире "нарколабораторию".
При этом никаких веских доказательств причастности Голунова к наркоторговле не обнаружено, зато стало известно, что Иван занимался рядом резонансных расследований против коррупции и других нарушений закона российской властью. Звезды в РФ бурно отреагировали на задержание журналиста и начали массово поддерживать его в Instagram, Facebook и других социальных сетях.
Иван Голунов
Комсомольская правда
Так, в числе тех, кто поддержал Ивана Голунова и выступил против бесчинства российских правоохранителей были телеведущая Ксения Собчак, шоумен Семен Слепаков, актеры Константин Хабенский и Михаил Ефремов, а также Земфира, Рената Литвинова, Юрий Дудь и многие другие.
На месте Ивана Голунова, может оказаться любой из нас. И то, что сейчас происходит в обществе, какую консолидацию сил и энергии мы наблюдаем сейчас, знаете, это вдохновляет. Сотни/тысячи людей с поддержкой. И вот впервые в истории, три газеты с одинаковой полосой, в поддержку своего коллеги журналиста. Я устал наблюдать, как огромная махина перемалывает неугодных или оступившихся людей. Перемен требуют наши сердца. #мыиванголунов
Помимо этого, в России сотни журналистов вышли с одиночными пикетами в защиту интересов Голунова, а ряд популярных СМИ вышли с одинаковыми первыми полосами, на которых написано "Я/Мы Иван Голунов".
Также в них опубликовали официальное заявление: "Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову. Вместе с тем мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство. Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью. Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации".
FREE JOURNALIST IVAN GOLUNOV Вот как я всегда ржу над т.н. "журналистами", выдающими сплетни за статьи и кликбейт за заголовки - так же я восхищаюсь людьми, проводящими профессиональные и рискованные расследования. Один из немногих таких журналистов - Иван Голунов, которому со вчерашнего дня шьют сбыт наркотиков. Пожалуйста, зайдите в гугл и собственноручно изучите суть и ход дела, а потом, если тоже считаете, что это за гранью - подпишите петицию на change.org, ссылку я поставил к себе в профиль. Предупреждая вечные вопросы "разве подписи что-то дают" - да, стопроцентно, общественный резонанс всегда что-то дает. Там на сайте просто зарегистрироваться. Ну и было бы здорово, если бы вы могли это распространить в любой форме, которая вам подходит.
Сегодня я потёрла из своих соц.сетей все ссылки на свои места работы , потому что некоторые из них - вне политики, а с иными моя позиция может не совпадать . Сегодня я просто гражданин и человек с дипломом журналиста. И впервые за 19 лет с момента выпуска я этим дипломом горжусь. Не собственными достижениями. Вот ЭТО - главное наше общее достижение. Мы , оказывается , можем объединяться и соответствовать собственным высоким идеалам. 10.06.2019. День , когда заново родилась российская журналистика. 💚💙❤️ #яиванголунов #мыиванголунов #рбк #коммерсант #ведомости #спасибо #коллеги From now on I’m deleting any links for my job title or any related media , as it might go against corporate standards of doing personal social media accounts. Today I am as I am. Just a citizen with my own mind and a Journalism department graduate. Today is the day I’m really proud to be a part of this family. Thanks to all the colleagues who’ve made us all feel the true meaning of this role ! 10.06.2019. The day Russian journalism is back!
На фото - Иван Голунов, один из лучших журналистов-расследователей России. Позавчера он находил 9 пентхаузов у родственников вице-мэра Москвы (как все же похорошела Москва, ах!), расчерчивал устройство похоронного бизнеса, рассказывал про черных риелторов, которые отжимают квартиры, и многих других замечательных людей. А вчера у него нашли наркотики в довольно лошадиных количествах. Притом что в кругу коллег у Голунова репутация человека, который вообще не употребляет. Вам вся эта история может показаться внутрицеховой и сегодняшнее фейсбучное возмущение вы быстро забудете. Зря, если так. Давнее, хладнокровное и - теперь - жестокое истребление свободной журналистики в России касается любого человека, который в России живет. Один из гостей вДудя как-то прекрасно сформулировал: "Для чего существует журналистика? Чтобы напомнить власти об обязанностях, а обществу - об идеалах". Если это звучит слишком наивным, сегодня вечером, после работы, загрузите в компьютерах или "Всю президентскую рать" (журналисты снимают президента Никсона; нудновато, но монументально), или "В центре внимания" (журналисты находят педофилов в католической церкви; классное современное кино). Да, это кино. Но кино - на основе абсолютно исторических, всамомделишных событий. Свободные журналисты - те, кто не вылизывают анус начальству и живут одной жизнью с народом, - остаются даже в России. Их все меньше, но они есть. И они одни из первых, кто придут к вам на помощь, когда все вокруг вконец охуеют. Поэтому беспредел по отношению к этому парню в желтых очках - это не что-то далекое. Это - беспредел по отношению к любому из вас. Желаю свободы Ивану Голунову. Желаю свободы всем нам.
У меня с Иваном Голуновым есть общие знакомые, никто из них не сомневается в том, что дело сфабриковано, все они знают Ивана как честного человека.— FACE (@faceislove) 9 червня 2019 р.
Как сообщалOBOZREVATEL, после ареста Голунов успел рассказать друзьям, что наркотики ему подбросили, а при задержании и в отделении полиции журналиста били. Сами правоохранители сообщили о задержании ночью, спустя 14 часов.
При этом Голунову отказали в требовании провести экспертизу для подтверждения контакта с наркотическими веществами и в просьбе вызвать скорую помощь для снятия побоев.
Существует версия, что Голунова специально преследуют из-за серии разоблачительных материалов по незаконному изъятию жилья, переделу рынка похоронных услуг, роскошной недвижимости родственников вице-мэра Москвы.
В конечном итоге спустя 48 часов после задержания суд избрал для Голунова меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование по делу продолжается.
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