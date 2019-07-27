В России трагически погиб известный видеоблогер

В Санкт-Петербурге трагически умер автор популярного видеоблога Road to film Павел Ш. из Беларуси.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 40-летняя звезда YouTube погибла в ночь на 27 июля во время съемок (чтобы посмотреть видео с места происшествия, проскролльте до конца страницы).

Уточняется, что Павел занимался новым роликом на набережной Карповки (один из рукавов Невы). Вместе с двумя камерами и диггером Алексеем К. он спускался в канализационный коллектор глубиной около 5 метров.

Блогер Павел Ш. Кадр из видео

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Примерно в 4:00 они перестали выходить на связь, из-за чего друг блогера забил тревогу и вызвал спасателей. Тело погибших нашли на дне коллектора. По предварительной информации, Павел упал с высоты и разбился. Его напарнику тоже не удалось выжить. Предположительно, ему не хватило кислорода.

Блогер трагически погиб кадр из видео

На канал Павла Road to film в YouTube подписано более 500 тысяч человек. Обстоятельства смерти выясняются.

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