В России создадут свой TikTok при поддержке дочери Путина

Российская компания "Газпром-медиа" планирует создать мобильное приложение под названием "Я Молодец". Это будет аналог популярной платформы TikTok.

Так, приложение разработали при поддержке фонда "Иннопрактика", который возглавляет дочь президента РФ Владимира Путина Екатерина Тихонова. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

По словам главы холдинга Александра Жарова, данную платформу "Я Молодец" хотят запустить в течение двух лет.

Кроме того, в фонде "Иннопрактика" заявили, что они не инвестировали проект, а только оказали организационное и экспертное содействие.

Напомним, TikTok – это сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance".

Запущенная летом 2018 года международная версия на данный момент является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах.

Сейчас приложение достигло более одного миллиарда пользователей из 150 стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная социальная сеть TikTok удалила из своей платформы тег #АТО, под которым публиковался контент об украинских военных.