Скандально известный пластический лжехирург Алена Верди, которая "прославилась" тем, что изуродовала около 20 женщин в России, умерла в Краснодаре после нескольких дней в коме.

Она скончалась утром 15 июня. Точная причина смерти пока неизвестна. В качестве предположительной версии врачи рассматривают отравление, пишет 5-tv.ru.

Накануне женщина была госпитализирована в местную больницу в тяжелом состоянии, она впала в кому. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По предварительным данным, Верди поступила в медучреждение без сознания с подозрением на отравление. У нее был зафиксирован низкий уровень глюкозы.

В России скончалась пластический хирург Алена Верди, которую обвиняли в уродовании людей

Отметим, Алена Верди – российский пластический хирург украинского происхождения. Она занималась врачебной деятельностью без медицинского образования с 2015 по 2019 год. Известна как "доктор Франкенштейн": от ее рук пострадали десятки пациенток, которых она калечила в ходе операций. Некоторые из них в последствии получили инвалидность.

За чудовищные издевательства над телами пациенток, которые доверили ей свою внешность, Верди была арестована. Впоследствии суд смягчил меру пресечения лжехирургу, избрав для нее наказание в виде домашнего ареста. Однако она восприняла это за оправдательный приговор и разгуливала по городу. Ее госпитализировали перед судом, она впала в кому и в сознание так и не пришла.

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