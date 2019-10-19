В России от передозировки наркотиков умерли музыканты: первые подробности

Двое участников рок-металл группы "Zreet" умерли в Москве из-за отравления запрещенными препаратами.

Как сообщает 112, тела музыкантов нашли на студии в Печатниках, где проходили репетиции коллектива и вечеринки.

Уточняется, что вечером, 18 октября, в этом месте был очередной сбор музыкантов. После пробуждения часть группы обнаружила, что два человека умерли.

Участники Zreet ren.tv

Погибшими оказались барабанщик Артем Колбасов и продюсер Глеб Акимов. По предварительным данным, это произошло из-за передозировки. Тем временем. солист Александр Вальтер рассказал полиции, что не употребляет препараты.

Барабанщик группы ren.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Лондоне от передозировки наркотиками умерла скрипачка российского происхождения Екатерина Цуканова – дочь миллионера из РФ, мецената и коллекционера Игоря Цуканова.

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