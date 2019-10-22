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22 октября • обновлено в 09:00
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В России обстреляли автомобиль скандального рэпера

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Автомобиль артиста лейбла Black Star Pabl.A обстреляли из травматического оружия. В результате происшествия музыкант не пострадал. Пока имена преступников неизвестны.

Вместе с певцом в транспортном средстве находилась его девушка, пишет "СтарХит".

Pabl.A

Pabl.A

24smi.org

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"Он не видел нападавших и слышал только шум от разбивающегося стекла. Предположений нет ни о нападавших, ни о причинах. Pabl.A в порядке, он не пострадал", — рассказала представитель артиста.

В России обстреляли автомобиль скандального рэпера

СтарХит

Отмечается, что Pabl.A в последнее время часто оказывается в эпицентре скандалов. Пару месяцев назад его обвинили в том, что он незаконно использовал чужую фотографию на обложке своего трека.

Артист лейбла Black Star Pabl.A

Артист лейбла Black Star Pabl.A

СтарХит

Это уже не первое происшествие с артистом. В августе 2017 года рэпер попал в аварию в Киеве. Он с приятелем Нестором Шуфричем-младшим ехал возвращать автосалону Bentley арендованный для съемок клипа Pabl.A. Автомобиль, которым управлял Шуфрич, наехал на пешехода. Рэпер и пешеход получили множественные травмы.

В результате этой трагедии Pabl.A лишился обеих ног.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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