В России обстреляли автомобиль скандального рэпера

Автомобиль артиста лейбла Black Star Pabl.A обстреляли из травматического оружия. В результате происшествия музыкант не пострадал. Пока имена преступников неизвестны.

Вместе с певцом в транспортном средстве находилась его девушка, пишет "СтарХит".

Pabl.A 24smi.org

"Он не видел нападавших и слышал только шум от разбивающегося стекла. Предположений нет ни о нападавших, ни о причинах. Pabl.A в порядке, он не пострадал", — рассказала представитель артиста.

СтарХит

Отмечается, что Pabl.A в последнее время часто оказывается в эпицентре скандалов. Пару месяцев назад его обвинили в том, что он незаконно использовал чужую фотографию на обложке своего трека.

Артист лейбла Black Star Pabl.A СтарХит

Это уже не первое происшествие с артистом. В августе 2017 года рэпер попал в аварию в Киеве. Он с приятелем Нестором Шуфричем-младшим ехал возвращать автосалону Bentley арендованный для съемок клипа Pabl.A. Автомобиль, которым управлял Шуфрич, наехал на пешехода. Рэпер и пешеход получили множественные травмы.

В результате этой трагедии Pabl.A лишился обеих ног.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Днепре в четверг, 17 октября, на улице Набережной Заводской расстреляли автомобиль. Его водитель погиб на месте. На месте преступления был задержан подозреваемый.

Позже полиция задержала еще одного подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина. Во время обыска у него изъяли орудие убийства.

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