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9 декабря • обновлено в 15:00
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В России обстреляли автомобиль популярных рэперов

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Участников российского рэп-дуэта HammAli & NavaiАлександра Громова и Наваи Бакирова обстреляли после концерта в Липецке (РФ).

Как сообщает издание Super, по "Мерседесу" артистов был открыт огонь неизвестным из автомобиля "Лада-Приора". Он обстрелял иномарку из травматического оружия. Отмечается, что инцедент произошел после того, как Александру и Наваи фактически сорвали выступление в культурно-развлекательном центре "Мегаполис" сообщением о заложенной бомбе.

HammAli & Navai

HammAli & Navai

Фото: super.ru

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"Сначала им фактически сорвали выступление: во время концерта приехала полиция и начала выводить людей из-за звонка неизвестного, сообщившего о бомбе. Всех вывели, бомбы не нашли. Но, когда ребята сели в машину и поехали, заметили, что от клуба за их автомобилем поехала "Лада-Приора". Она их преследовала, пыталась мешать движению, подрезала. Потом они услышали громкие хлопки, звуки выстрелов... Было похоже на стрельбу из травматического оружия", — рассказали представители артистов.

Они также, добавили, что Александр и Наваи уже обратились в правоохранительные органы с целью выявить личность преступника.

В России обстреляли автомобиль популярных рэперов

Фото: super.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из травматического оружия обстреляли и автомобиль артиста лейбла Black Star Pabl.A. В результате происшествия музыкант не пострадал.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
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