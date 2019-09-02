"В первый класс!" Кто из звезд повел детей в школу 1 сентября

1 сентября во многих странах отмечали День знаний. Поскольку этот праздник выпал на воскресенье, многие украинские и российские звезды отвели своих детей в школы в понедельник 2 сентября.

Юрий Великий, Юлия Барановская, Андрей Джеджула и другие поделились снимками с праздничных линеек в социальных сетях.

"Моя красотка, моя милашка. Моя первоклашка", - написал Великий.

"Первая пошла", - отметила Бондарчук.

"Первоклассник Арсений и пятиклассница Яночка. Отличной всем учебы, чтобы она всегда была вам в радость, чтобы каждый день в школе для вас был интересным, чтобы вы учились с удовольствием, а уроки делали с улыбкой и легко", - пишет Барановская.

"Ученье свет, а неученье - тьма! Горемыка школяр на базе! Поздравляю всех родителей и учеников с первым днём занятий", - написал Джеджула.

Ольга Кабо также поздравила школьников с Днем знаний.

"С праздником дорогие детки и родители! С Днем знаний! Будем учиться ! Будем становиться лучше!", - написала Ани Лорак.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинские и российские звезды решили поделиться своими детскими фото и показать, как они выглядели в школьные годы.

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