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2 сентября • обновлено в 15:48
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"В первый класс!" Кто из звезд повел детей в школу 1 сентября

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1 сентября во многих странах отмечали День знаний. Поскольку этот праздник выпал на воскресенье, многие украинские и российские звезды отвели своих детей в школы в понедельник 2 сентября.

Юрий Великий, Юлия Барановская, Андрей Джеджула и другие поделились снимками с праздничных линеек в социальных сетях.

"В первый класс!" Кто из звезд повел детей в школу 1 сентября
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"Моя красотка, моя милашка. Моя первоклашка", - написал Великий.

"Первая пошла", - отметила Бондарчук.

"Первоклассник Арсений и пятиклассница Яночка. Отличной всем учебы, чтобы она всегда была вам в радость, чтобы каждый день в школе для вас был интересным, чтобы вы учились с удовольствием, а уроки делали с улыбкой и легко", - пишет Барановская.

"Ученье свет, а неученье - тьма! Горемыка школяр на базе! Поздравляю всех родителей и учеников с первым днём занятий", - написал Джеджула.

Ольга Кабо также поздравила школьников с Днем знаний.

Дорогие друзья! Всех-всех Поздравляю с Днём знаний! Мы сегодня первый раз- в первый класс! Завершающие репетиции торжественной линейки- и- вперёд, совершаем шаг во взрослую жизнь!!! Спасибо, @schoollider и любимый директор Гаяне Георгиевна @gai.shet за любовь к нашим детям и трогательную заботу о них и о нас, родителях! Я ужасно волнуюсь 😫 А Вы как готовитесь к 1 сентября? В Вашей школе будет торжественная линейка? А Цветы учителям Вы готовили? В общем, пишите! Очень интересно! И, конечно, ждите фото и видео отчёт о сегодняшнем невероятном событии))) #ольгакабо #витюша #витюшапервоклассник #первыйразвпервыйкласс #школалидер #истринскийрайон

Публикация от Ольга Кабо (@kabo_olga)

"С праздником дорогие детки и родители! С Днем знаний! Будем учиться ! Будем становиться лучше!", - написала Ани Лорак.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинские и российские звезды решили поделиться своими детскими фото и показать, как они выглядели в школьные годы.

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Персоны
Андрей Джеджула Ани Лорак Ольга Кабо
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Яким боком тут з'явилась ренегатка???????????
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