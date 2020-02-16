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16 февраля • обновлено в 12:50
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"В ноты не попадает": выступление главного сюрприза Нацотбора вызвало споры в сети

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Дуэт TVORCHI из Тернополя получил максимальные баллы по мнению судей и зрителей, и стал главным триумфатором второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020. Однако в сети разгорелись бурные споры по поводу выступления группы.

Так, видео выступления было опубликовано на официальном канале "СТБ" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дуэт TVORCHI

Дуэт TVORCHI

Instagram @eurovision.ua

Новости
"Ну что, подсудила своим?!" Итог Нацотбора на Евровидение рассорил украинцев

В частности, многие зрители раскритиковали вокал артиста, заявив, что он не попадает в ноты.

"Голос очень слабый, нет мощи", "Вообще в ноты не попадает. Это будет провал", "Трек супер, но с вокалом что-то пошло не так", "Все очень круто, но вокал... Нужно срочно подтянуть вокал", "Он что заболел, что с голосом?", "Это было ужасно, вокала совершенно нет!", – возмущались пользователи.

"В ноты не попадает": выступление главного сюрприза Нацотбора вызвало споры в сети
"В ноты не попадает": выступление главного сюрприза Нацотбора вызвало споры в сети
"В ноты не попадает": выступление главного сюрприза Нацотбора вызвало споры в сети
"В ноты не попадает": выступление главного сюрприза Нацотбора вызвало споры в сети
"В ноты не попадает": выступление главного сюрприза Нацотбора вызвало споры в сети

Другие же, наоборот, остались в восторге от выступления группы:

"Современно! Хочется переслушивать", "Модно, стильно, круто, современно", "Хочу видеть не только в финале, а также на Евровидении", "Стильно. Очень атмосферно".

"В ноты не попадает": выступление главного сюрприза Нацотбора вызвало споры в сети
"В ноты не попадает": выступление главного сюрприза Нацотбора вызвало споры в сети
"В ноты не попадает": выступление главного сюрприза Нацотбора вызвало споры в сети
"В ноты не попадает": выступление главного сюрприза Нацотбора вызвало споры в сети
"В ноты не попадает": выступление главного сюрприза Нацотбора вызвало споры в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее определили победителей первого полуфинала. Ими стали KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A.

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Автор
Анна Михно
Тема
Евровидение-2020
Место
Украина
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К Денис
К Денис
Настоящий древний укр.. Могет представлять сченездохлую уркаину))))
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Главное знать чий Крим, а остальное неважно.
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Горбунков Семен, идиот, Притула ведёт шоу, а голосуют зрители, баллы ставит жюри
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Горбунков Семен
Горбунков Семен
Горелов Сергей, Вот вот , как это главный патриот Прытула не заметил что ни одна группа не несет свое название на украинском языке . А , ведь он тоже из Тернополя своих пацанов продвигает , но что то о Крыме не спрашивает почитатель УПА .
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