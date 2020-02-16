"В ноты не попадает": выступление главного сюрприза Нацотбора вызвало споры в сети

Дуэт TVORCHI из Тернополя получил максимальные баллы по мнению судей и зрителей, и стал главным триумфатором второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020. Однако в сети разгорелись бурные споры по поводу выступления группы.

Так, видео выступления было опубликовано на официальном канале "СТБ" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дуэт TVORCHI Instagram @eurovision.ua

В частности, многие зрители раскритиковали вокал артиста, заявив, что он не попадает в ноты.

"Голос очень слабый, нет мощи", "Вообще в ноты не попадает. Это будет провал", "Трек супер, но с вокалом что-то пошло не так", "Все очень круто, но вокал... Нужно срочно подтянуть вокал", "Он что заболел, что с голосом?", "Это было ужасно, вокала совершенно нет!", – возмущались пользователи.

Другие же, наоборот, остались в восторге от выступления группы:

"Современно! Хочется переслушивать", "Модно, стильно, круто, современно", "Хочу видеть не только в финале, а также на Евровидении", "Стильно. Очень атмосферно".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее определили победителей первого полуфинала. Ими стали KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!