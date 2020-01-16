"В надежде на интим": Полякова рассказала о поездках на дачу Януковича

Украинская певица Оля Полякова рассказала, что однажды ее домогался один из министров времен правления Виктора Януковича.
Такое признание звезда сделала в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Оля Полякова
Instagram @polyakovamusic
Так, в ходе беседы Гордон отметил, что три очень популярные украинские певицы рассказывали ему о притязаниях со стороны высокопоставленных политиков и олигархов. На что Полякова ответила, что у нее также есть подобная история.
"Был такой… Боже, у него же будут проблемы с женой… Министр культуры был времен Януковича. Давайте не буду называть фамилию. Он привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим. Когда я ему отказала, он отказался везти меня домой. И я с костюмами, с туфлями после концерта шла пешком с дачи в Крыму", – вспоминает Полякова.
Оля Полякова
Instagram @polyakovamusic
"У меня уже был iPhone, я булавкой [определила] трассу, где я нахожусь, вызвала такси, оно приехало и меня забрало. Отака скотина", – поделилась певица.
Оля Полякова
Instagram @polyakovamusic
На вопрос Гордона, в какой форме были приставания со стороны министра, Полякова ответила:
"Типа, ага-ага? На что я ответила: "А че? Почему? Что это вообще?" Классную фразу ему сказала: "Вы приходите и уходите, а я останусь навсегда".
Оля Полякова
Instagram @polyakovamusic
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Оля Полякова жестко раскритиковала российских гастролеров, которые едут в Украину со своими концертами.
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