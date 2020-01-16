"В надежде на интим": Полякова рассказала о поездках на дачу Януковича

Украинская певица Оля Полякова рассказала, что однажды ее домогался один из министров времен правления Виктора Януковича.

Такое признание звезда сделала в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Так, в ходе беседы Гордон отметил, что три очень популярные украинские певицы рассказывали ему о притязаниях со стороны высокопоставленных политиков и олигархов. На что Полякова ответила, что у нее также есть подобная история.

"Был такой… Боже, у него же будут проблемы с женой… Министр культуры был времен Януковича. Давайте не буду называть фамилию. Он привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим. Когда я ему отказала, он отказался везти меня домой. И я с костюмами, с туфлями после концерта шла пешком с дачи в Крыму", – вспоминает Полякова.

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

"У меня уже был iPhone, я булавкой [определила] трассу, где я нахожусь, вызвала такси, оно приехало и меня забрало. Отака скотина", – поделилась певица.

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

На вопрос Гордона, в какой форме были приставания со стороны министра, Полякова ответила:

"Типа, ага-ага? На что я ответила: "А че? Почему? Что это вообще?" Классную фразу ему сказала: "Вы приходите и уходите, а я останусь навсегда".

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Оля Полякова жестко раскритиковала российских гастролеров, которые едут в Украину со своими концертами.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.