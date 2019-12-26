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26 декабря • обновлено в 20:07
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В Москве умерла известная актриса Галина Волчек

11.6т
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Известная российская актриса и художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась в Москве. Ей было 86 лет.

Об этом сообщили в театре в комментарии "РИА Новости". По предварительной версии врачей, знаменитость скончалась от отека головного мозга и легких.

23 декабря, артистка почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. В больнице она впала в кому.

В Москве умерла известная актриса Галина Волчек

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По пути в больницу 86-летняя Волчек пожаловалась врачам на сильные боли в груди. Медики приняли решение о срочной госпитализации звезды. Артистку доставили в тяжелом состоянии в одну из клиник Москвы, но спасти ее жизнь не удалось. Чем болела легендарная актриса, можно узнать в нашем материале.

В Москве умерла известная актриса Галина Волчек

24smi.org

Позже звезды и мэр Москвы массово отреагировали на новость о смерти Волчек. Ее родственникам выразили соболезнования, и вспомнили, каким человеком она была при жизни.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог была также художественным руководителем Московского театра "Современник" (с 1989 года).

В Москве умерла известная актриса Галина Волчек

24smi.org

В Москве умерла известная актриса Галина Волчек

24smi.org

После окончания учебы во МХАТе она совместно с Олегом Ефремовым, Игорем Квашей, Лилией Толмачевой, Евгением Евстигнеевым организовали свой театр, который назвали "Современник".

В Москве умерла известная актриса Галина Волчек

24smi.org

"Двое на качелях" - первая работа Волчек, которую она поставила в роли режиссера. На протяжении тридцати лет пьеса входит в программу театра. Режиссерские работы: "На дне", "Вишневый сад", "Три сестры", "Крутой маршрут", Пигмалион", "Обыкновенная история" - укрепили популярность Волчек.

В Москве умерла известная актриса Галина Волчек

24smi.org

На экране Галина Волчек дебютировала в 1957 году в экранизации испанского классического романа "Дон Кихот".

В Москве умерла известная актриса Галина Волчек

24smi.org

В Москве умерла известная актриса Галина Волчек

24smi.org

Официально Галина Волчек дважды была замужем. Первый супруг актрисы - знаменитый актер Евгений Евстигнеев, с которым она прожила 9 лет и родила сына. Второй муж Галины — советский ученый Марк Абелев, доктор технических наук, преподававший в Московском инженерно-строительном институте. Третий брак Галины Волчек был гражданским, длился почти 10 лет.

В Москве умерла известная актриса Галина Волчек

24smi.org

В Москве умерла известная актриса Галина Волчек

24smi.org

В Москве умерла известная актриса Галина Волчек

24smi.org

Как ранее писал OBOZREVATEL, французская актриса и модель Клодин Оже, которая сыграла первую французскую девушку Джеймса Бонда, умерла в Париже на 79-м году жизни.

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Автор
Мария Дидык
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Иванова Елена
Иванова Елена
Все понимаю, кроме одного: причем здесь Марина Неелова????? Обозреватель, не позорьтесь!!!!!
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