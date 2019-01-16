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В Москве умер известный артист: названа причина смерти

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Во вторник, 15 января, в Москве на 90-м году жизни скончался артист Павел Салиман-Владимиров.

Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник. "15 января в 06:29 в дежурную часть Алексеевского района Москвы сообщили о том, что на Проспекте Мира скончался Павел Салиман-Владимиров. Его смерть констатировал наряд скорой помощи, прибывший по звонку супруги", — говорится в сообщении.

В Москве умер известный артист: названа причина смерти

Фото: kino-teatr.ru

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Отметим, что причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. Также тело артиста было направлено в морг Института пульмонологии, дата прощания с ним пока неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 5 января скончался народный артист России, актер Театра на Таганке, звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Иван Бортник. Артисту было 80 лет.

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