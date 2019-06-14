В Москве попрощались с умершей звездой шоу "Голос"

В Москве, 13 июня, проводили в последний путь участника популярного вокального шоу "Голос" Алексея Сафиулина, скончавшегося в собственной ванной.

По данным СтарХит, прощание состоялось в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы, куда пришли друзья и родные исполнителя.

Отпевание началось в 10:30. Попрощаться с другом детства пришла певица Пелагея в темных очках. В руках она держала букет из красных цветов и еловых веток. Родственники не устраивали светское прощание. На церемонии было около 40 человек из окружения Сафиулина.

Пелагея на похоронах Алексея Сафиулина

Прощание длилось час. Пелагея обняла вдову артиста, которая не отходила от гроба, одной из последних и долго рыдала.

Похороны Алексея Сафиулина

Церемония прощания с Сафиуклиным

Алексея Сафиулина похоронили

Как сообщал OBOZREVATEL, тело Алексея Сафиулина нашли в ванной. Причиной смерти стал сердечный приступ, спровоцировать который могла аномальная жара, а также переутомление и хроническое недосыпание.

На момент смерти артисту было 44 года, у него остались жена, с которой он прожил 19 лет, и двое детей. Пелагея прокомментировала смерть музыканта, написав, трогательный пост об этом человеке.

Позже в сети всплыла последняя песня, которую он исполнил. Слова в ней оказались пророческими.

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