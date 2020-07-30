В Москве идет суд по делу ДТП с Ефремовым: все подробности. Видео
Российского актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы для участия в предварительном слушании дела о смертельном ДТП.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, от дома до суда артиста сопроводили на легковой машине ФСИН России, сотрудники которой следят за соблюдением установленных Ефремову ограничений в виде домашнего ареста. Отмечается, что актера завели в здание под крики людей: "Невиновен!" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Михаила Ефремова доставили в суд (фото – Агентство городских новостей "Москва")
Предварительное слушание по делу должно было состоятся 29 июля, но из-за неявки адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, его было перенесено на 30 июля. Сейчас правозащитник явился в Пресненский суд и заседание уже началось.
Отметим, что слушание проходит в закрытом режиме. Появилась информация, что адвокат Ефремова выступает против домашнего ареста для актера, просит разрешить прогулки. Также он заявил, что актер не будет просить суд рассмотреть его дело в особом порядке, так как не признает вину. К слову, в конце судебного заседания Ефремов даст показания.
Под зданием суда артиста поджидают журналисты и поклонники, последние из которых пришли поддержать кумира. Они выдвинули версию, что машину Ефремова похитили, а его самого придушили, а перед этим накачали алкоголем и наркотиками.
Также поклонницы актера выдвинули еще одну версию: водитель Сергей Захаров жив. Они уточнили, что тот заходил в "Одноклассники" после даты смертельного ДТП.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу с Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.
Позже стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в аварии.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.