В метро Киева нашли "двойника" Зеленского: в сети ажиотаж

В Киевском метрополитене заметили мужчину, который является точной копией президента Украины Владимира Зеленского.

Мужчина, похожий как две капли воды на украинского лидера, спал, сидя в вагоне, а соответствующая фотография мгновенно облетела соцсети.

Среди пользователей этот кадр вызвал настоящий ажиотаж. Многие начали делать фотоколлажи из серии "ожидание" – "реальность".

"Двойник" Зеленского facebook / Дмитрий Коваленко

"Топчик", "Инстаграм – Реальность", "Вы все врете", "Что-то в нем есть и от Медведева", "У Зе кубики на пузе. Хотя", – пошутили пользователи. Также в комментариях опубликовали аналогичное фото президента Беларуси Александра Лукашенко, заявив, что "пионер – всем ребятам пример".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно перед приездом Зеленского в Черкассы коммунальщики угодили в курьезную ситуацию: они "высушивали" лужи на асфальте.

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