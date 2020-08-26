В машине Ефремова в день ДТП могли находиться актеры Гармаш и Стебунов – адвокат

Адвокат Александр Добровинский, представляющий потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова, озвучил версию, почему на месте аварии оказалось так много коллег актера, а именно Сергей Гармаш, Иван Стебунов и Дарья Белоусова.

Как сообщил юрист изданию "КП", недавно распространились слухи, что актеры в тот вечер, когда случилась авария, направлялись в театр "Современник", чтобы устроить переворот. Поэтому в машине Ефремова могли находиться Гармаш и Стебунов.

ДТП с участием Ефремова в центре Москвы 31TV.RU

"Дело в том, что в театр пришел новый художественный руководитель, с которым коллектив после ухода великой Галины Волчек не сработался. И актеры ехали устраивать революцию", – высказался Добровинский.

Адвокат отметил, что от места аварии до "Современника" ехать около 15 минут, поэтому известные актеры, живущие в разных районах Москвы, оказались в одно и то же время в одном и том же месте.

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