В квартире убитого рэпера проживала еще одна девушка: любовница Картрайта рассказала новые детали

В квартире украинского рэпера Энди Картрайта и его жены Марины Кохал в Санкт-Петербурге (Россия) проживала еще одна девушка, которая арендовала у них комнату.

Об этом рассказала следователям во время допроса любовница музыканта Надежда Романенко, пишет издание "База".

"Она проживала в комнате, расположенной между комнатами, где жил Юшко и его теща с ребенком. Это я знаю с его слов. Я старалась не проходить рядом с их домом, потому что Кохал неадекватная", – рассказала 25-летняя Надежда.

Любовница Картрайта Надежда Романенко baza.io

Любовнице рэпера больше ничего неизвестно о девушке. Романенко призналась, что переживает, что ей могут отомстить за то, что она дала показания.

"Я очень боюсь за свою жизнь, так как считаю, что Кохал не могла одна совершить такое преступление. Я боюсь, что на меня будет оказано давление и будут поступать угрозы моей жизни. Я считаю это существенным и реальным", – поделилась Романенко.

Как сообщал OBOZREVATEL: