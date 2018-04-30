В кого влюбилась Алена Луценко: фото сердцееда

20-летняя победительница шоу "Голос країни-8" Алена Луценко с 15 лет встречается с Александром, с которым 5 лет назад совершенно случайно познакомилась.
По словам девушки, это была любовь с первого взгляда. "Обозреватель" решил поискать фото влюбленных.
Алена Луценко часто пишет милые поздравления любимому. Например, совместные фото она подписывает такими словами: "Спасибо, что ты есть. Люблю безумно".
Как сообщал "Обозреватель", 29 апреля состоялся суперфинал восьмого сезона вокального шоу "Голос країни", победителем которого стала подопечная Сергея Бабкина Елена Луценко.
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