В кого влюбилась Алена Луценко: фото сердцееда

20-летняя победительница шоу "Голос країни-8" Алена Луценко с 15 лет встречается с Александром, с которым 5 лет назад совершенно случайно познакомилась.

По словам девушки, это была любовь с первого взгляда. "Обозреватель" решил поискать фото влюбленных.

Facebook

Алена Луценко часто пишет милые поздравления любимому. Например, совместные фото она подписывает такими словами: "Спасибо, что ты есть. Люблю безумно".

Instagram

Instagram

Как сообщал "Обозреватель", 29 апреля состоялся суперфинал восьмого сезона вокального шоу "Голос країни", победителем которого стала подопечная Сергея Бабкина Елена Луценко.