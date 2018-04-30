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В кого влюбилась Алена Луценко: фото сердцееда

1.3тЧитать новость на украинском

20-летняя победительница шоу "Голос країни-8" Алена Луценко с 15 лет встречается с Александром, с которым 5 лет назад совершенно случайно познакомилась.

По словам девушки, это была любовь с первого взгляда. "Обозреватель" решил поискать фото влюбленных.

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Алена Луценко часто пишет милые поздравления любимому. Например, совместные фото она подписывает такими словами: "Спасибо, что ты есть. Люблю безумно".

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Новости
"Голос країни-8": как прошел суперфинал

Как сообщал "Обозреватель", 29 апреля состоялся суперфинал восьмого сезона вокального шоу "Голос країни", победителем которого стала подопечная Сергея Бабкина Елена Луценко.

Читайте все новости по теме "Голос країни" на Обозревателе.

Тема
Голос країни
Место
Украина
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