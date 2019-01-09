В Киеве умер известный украинский ученый

В Киеве в среду, 9 января, в возрасте 82 лет умер известный краевед и историк Дмитрий Малаков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил писатель Андрей Кайнаран. "Больно и грустно. Покойся с миром, уважаемый Дмитрий Васильевич Малаков", — написал Андрей.

Дмитрий Малаков Фото: medium.com

Дмитрий Малаков родился в 1937 году в Киеве и прожил там всю жизнь. Его семья не покидала город даже во время и после немецкой оккупации.

Малаков — опытный путешественник, автор более сотни альбомов, путеводителей, монографий, статей. Самые известные из них — путеводители по Украине "Два береги Збруча" и "Двадцять дев’ять зупинок від Хмільника до Хмельницького".

Дмитрий Малаков Фото: kiev.informator

За свою жизнь он сделал немало публикаций по истории Киева. В частности, Малаков писал об улицах и площади города. Также, в 1992—2012 годах он был заместителем директора Музея истории Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 19 ноября, в возрасте 97 лет умер известный ученый, профессор кафедры английской филологии и перевода Киевского национального лингвистического университета Илько Вакулович Корунец.