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1 ноября • обновлено в 20:38
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"В каждом сезоне": стало известно о накрутках голосов на "Танцях з зірками"

1.6т Читать материал на украинском

На популярном украинском проекте "Танці з зірками" ежегодно бывают случаи с накруткой голосов.

Подробностями поделилась в интервью изданию Viva.ua руководитель отдела имиджевого продвижения группы "1+1 media" Ольга Гудзь, которая знает все о телевизионной кухне.

"За голосованием на наших проектах следит независимый аудитор. Продюсеры сразу видят, если идет неорганический прирост голосов. К сожалению, мы сталкивались с такими случаями в каждом сезоне", – пояснила она.

"В каждом сезоне": стало известно о накрутках голосов на "Танцях з зірками"

Фото: 1plus1.ua

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По словам Гудзь, такие голоса обычно аннулируются, а с участником, чей рейтинг стремительно начинает таким образом расти, проводят беседу.

"Как правило, без накруток они быстро покидают проект", – констатировала руководитель PR-отдела телеканала.

Ольга Гудзь рассказала о накрутке голосов на "Танцях з зірками"

Ольга Гудзь рассказала о накрутке голосов на "Танцях з зірками"

viva

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году несколько выпусков шоу подряд оказывались в центре скандала. В восьмом эфире в ходе зрительского и судейского голосования вылетели Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина. Все подробности читайте здесь.

Девятый выпуск шоу покинули Людмила Барбир и Дмитрий Жук, из-за чего пользователи начали критиковать судей и сам проект.

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Место
Украина
Теги
Танці з зірками шоу-бизнес
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Karnakov Alexandr
Karnakov Alexandr
Жалкое подобие "Танцуют все" на СТБ. Что танцы, что судейство, что голосование. Развод зрителей на деньги - 50 СМС по 4 грн с мелочью - еще до танца, просто за своего. Может, он ногу подвернет, и вообще танцевать не выйдет - а уже лидер по зрительским голосам.
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