"В 24 часах от смерти!" Элтон Джон сделал откровенное признание о раке

Популярный британский певец Элтон Джон находился "в 24 часах от смерти" из-за инфекции.

По данным The Daily Mail, об этом говорится в мемуарах артиста, которые выходят отрывками с 4 октября в СМИ.

Джон рассказал, что в 2017 году у него нашли рак простаты. Он лег в больницу, решившись на операцию. Все прошло успешно, но через 10 дней Элтон заметил ухудшение.

Элтон Джон instagram/eltonjohn

"Оказалось, у меня было редкое осложнение после операции. Я молился в одиночестве среди ночи: "Пожалуйста, не дай мне умереть, пожалуйста, дай мне увидеться с моими детьми снова, пожалуйста, дай мне немного больше времени". Меня отвезли в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне, где мне сделали сканирование", — признался артист.

Элтон Джон с братом instagram/eltonjohn

По его словам, через два дня он оказался в реанимации, а когда пришел в себя, врачи сказали, что он заразился серьезной инфекцией в Южной Америке.

"И что они лечили ее большими внутривенными дозами антибиотиков. Но температура вернулась. Они взяли образец. это было намного серьезнее, чем они могли себе представить. Было проведено МРТ, и Бог знает, сколько еще процедур. Врачи сказали Дэвиду, что до смерти осталось 24 часа", – отметил он.

Элтон Джон на сцене instagram/eltonjohn

Через 11 дней Элтона отпустили домой. Он семь недель лечился и учился заново ходить. "Так что мне невероятно повезло – хотя, должен признаться, я не чувствовал себя везучим в то время. Я лежал без сна всю ночь, задаваясь вопросом, умру ли я", – добавил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2019 года стало известно, что Элтон Джон угодил в инвалидное кресло из-за травмы ноги.

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