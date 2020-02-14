Главная Новости
14 февраля • обновлено в 07:34
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Увеличила грудь и сбросила 25 кг: как сейчас выглядит запрещенная в Украине экс-судья Х-фактора

4.6т
Читать материал на украинском

Российская певица Ирина Дубцова 14 февраля отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 38 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил выяснить, как выглядела артистка на заре своей карьеры, как она изменилась и почему экс-судья украинского "Х-фактора" попала в базу украинского центра "Миротворец" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ирина Дубцова

Ирина Дубцова

фото: eg.ru

Новости
Ирина Дубцова устроила сыну каникулы на Мальдивах

Ирина Викторовна Дубцова родилась 14 февраля 1982 года в Волгограде, Россия. С раннего детства будущая звезда пела, развивалась вокально и сценически.

В конце 90-х годов Ирина даже успела стать участницей группы "Девочки", однако покинула ее в 2001-м.

Ирина Дубцова на проекте "Фабрика звезд 4", 2004 год

Ирина Дубцова на проекте "Фабрика звезд 4", 2004 год

фото: eg.ru

В том же году окончила Волгоградский муниципальный институт искусств имени Серебрякова по специальности "Академическое пение".

В июне 2004 года Ирина Дубцова стала победительницей проекта "Фабрика звезд 4", где запомнилась песней собственного сочинения "О нем".

На конкурсе молодых исполнителей "Новая волна 2004" она заняла второе место.

После этого Дубцова выпустила еще много успешных песен и написала много хитов для других исполнителей.

Ирина Дубцова в 2011 году

Ирина Дубцова в 2011 году

фото: eg.ru

Осенью 2012 года Ирина Дубцова стала жюри украинской версии вокального талант-шоу "X-Фактор" на канале СТБ, заняв место певицы Ёлки и присоединившись к шоумену Игорю Кондратюку, белорусскому рэперу Сереге и музыкальному критику Сергею Соседову.

В 2014 году Дубцова покинула проект.

Ирина Дубцова на шоу "X-Фактор"

Ирина Дубцова на шоу "X-Фактор"

фото: Pinterest

Новости
Похудевшая Ирина Дубцова похвасталась фигурой в купальнике

В 2017 году Ирина Дубцова попала в базу волонтерского центра "Миротворец". Артистке вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины.

Так, в 2016 году певица посетила конкурс "Детская новая волна", который проходил в оккупированном Крыму, а в сентябре 2017 года она выступила на фестивале "Вкус Крыма".

Ирина Дубцова на проекте "Фабрика звезд 4"

Ирина Дубцова на проекте "Фабрика звезд 4"

фото: Pinterest

Отметим, как-то Ирина Дубцова призналась, что сделала пластику груди после рождения ребенка и кормления. После беременности бюст Ирины изменился и она не была довольна его видом.

При этом артистка предпочитает открыто говорить об этом. "Не вижу смысла выдумывать фантастические истории, откуда в моем декольте вместо первого размера вдруг появился третий", – говорит Дубцова.

Ирина Дубцова

Ирина Дубцова

фото: Pinterest

Часто в прессе обсуждают и вес российской певицы. Ирина Дубцова никогда не отличалась худобой. В одном интервью певица отметила, что дело не в диетах, а в сезонной аллергии, от которой она страдает каждый год.

В период обострения приходится принимать гормональные препараты. Когда же аллергены исчезают, уходят и лишние килограммы.

Ирина Дубцова с сыном и бывшим мужем Романом Черницыным, солистом группы PLAZMA

Ирина Дубцова с сыном и бывшим мужем Романом Черницыным, солистом группы PLAZMA

фото: eg.ru

А в 2018 году Ирине удалось похудеть на 25 кг. По словам певицы, лишние калории стали уходить после того, как она стала проще относиться к жизни.

Дубцова уже давно ведет здоровый образ жизни, а также постоянно прибегает к услугам массажистов.

Довольная улыбочка после очередной неудачной попытки сфотографироваться с сыном 😈😎 @chernitsyn_official 🤦🏻‍♀️ Месть последовала незамедлительно 😂 Мы с мамой @natalia__dubtsova выпили и его коктейль тоже, пока он скрывался от совместных фото в басике 😂😂😂🌴👌🏽😜☀️🌴🤷🏻‍♀️ #поймайменяеслисможешь #семья #маман #сынподросток #моимальдивы #хочумогуделаю #conradmaldives 💙

Допис, поширений Irina Dubtsova (@dubtsova_official)

Ранее OBOZREVATEL писал, что 54-летняя звезда Голливуда засветила голую грудь: актриса Элизабет Херли появилась на светской вечеринке в прозрачном платье, которое надела на голое тело.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Запрет российских звезд в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Запрет российских звезд в Украине
Персона
Ирина Дубцова
Место
Россия
Теги
звезды шоу-бизнес шоу граница запрет запретили въезд
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
16
9
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Лучше она бы рожу подправила а то уж больно страшная
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги