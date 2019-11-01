"Увела мужика из семьи": в сети разгромили Седокову с молодым любовником

Певица Анна Седокова перестала скрывать роман с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, однако реакция поклонников оказалась неожиданной.
Как известно, новый бойфренд бросил ради певицы жену и маленького ребенка. Из-за этого Седокова оказалась втянута в громкий скандал, получив звание разлучницы. Впрочем, звезда не обращает внимания на негатив в сети и продолжает публиковать фото с Янисом у себя в Instagram.
Анна Седокова и Янис Тимма
Инстаграм Анны Седоковой
Певица признается, что только сейчас поняла, что значит быть для кого-то по-настоящему важным:
"Ты человек, который сделал меня лучше. Ты - мой воздух, мое дыхание и моя гордость. Я всегда рядом. Ты мой инопланетянин"
Анна Седокова и Янис Тимма
Инстаграм Анны Седоковой
В этот раз Анна показала страстные поцелуи с Тиммой, после чего нарвалась на жесткую критику:
"Очень неприятно стало на нее смотреть", "Увела мужика из семьи", "Скоро родит четвертого ребенка?", "Седокова в своем репертуаре".
Анна Седокова и Янис Тимма
Инстаграм Анны Седоковой
Анна Седокова и Янис Тимма
Инстаграм Анны Седоковой
Комментарий под фото
Инстаграм Анны Седоковой
Комментарий под фото
Инстаграм Анны Седоковой
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новостью о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.
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