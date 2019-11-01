"Увела мужика из семьи": в сети разгромили Седокову с молодым любовником

Певица Анна Седокова перестала скрывать роман с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, однако реакция поклонников оказалась неожиданной.

Как известно, новый бойфренд бросил ради певицы жену и маленького ребенка. Из-за этого Седокова оказалась втянута в громкий скандал, получив звание разлучницы. Впрочем, звезда не обращает внимания на негатив в сети и продолжает публиковать фото с Янисом у себя в Instagram.

Анна Седокова и Янис Тимма Инстаграм Анны Седоковой

Певица признается, что только сейчас поняла, что значит быть для кого-то по-настоящему важным:

"Ты человек, который сделал меня лучше. Ты - мой воздух, мое дыхание и моя гордость. Я всегда рядом. Ты мой инопланетянин"

Анна Седокова и Янис Тимма Инстаграм Анны Седоковой

В этот раз Анна показала страстные поцелуи с Тиммой, после чего нарвалась на жесткую критику:

"Очень неприятно стало на нее смотреть", "Увела мужика из семьи", "Скоро родит четвертого ребенка?", "Седокова в своем репертуаре".

Анна Седокова и Янис Тимма Инстаграм Анны Седоковой

Анна Седокова и Янис Тимма Инстаграм Анны Седоковой

Комментарий под фото Инстаграм Анны Седоковой

Комментарий под фото Инстаграм Анны Седоковой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новостью о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.

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