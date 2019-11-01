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1 ноября • обновлено в 17:32
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"Увела мужика из семьи": в сети разгромили Седокову с молодым любовником

1.2т Читать материал на украинском

Певица Анна Седокова перестала скрывать роман с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, однако реакция поклонников оказалась неожиданной.

Как известно, новый бойфренд бросил ради певицы жену и маленького ребенка. Из-за этого Седокова оказалась втянута в громкий скандал, получив звание разлучницы. Впрочем, звезда не обращает внимания на негатив в сети и продолжает публиковать фото с Янисом у себя в Instagram.

Анна Седокова и Янис Тимма

Анна Седокова и Янис Тимма

Инстаграм Анны Седоковой

Новости
"Я бы тебя...": Седокова взбудоражила сеть пышными формами

Певица признается, что только сейчас поняла, что значит быть для кого-то по-настоящему важным:

"Ты человек, который сделал меня лучше. Ты - мой воздух, мое дыхание и моя гордость. Я всегда рядом. Ты мой инопланетянин"

Анна Седокова и Янис Тимма

Анна Седокова и Янис Тимма

Инстаграм Анны Седоковой

В этот раз Анна показала страстные поцелуи с Тиммой, после чего нарвалась на жесткую критику:

"Очень неприятно стало на нее смотреть", "Увела мужика из семьи", "Скоро родит четвертого ребенка?", "Седокова в своем репертуаре".

Анна Седокова и Янис Тимма

Анна Седокова и Янис Тимма

Инстаграм Анны Седоковой

Анна Седокова и Янис Тимма

Анна Седокова и Янис Тимма

Инстаграм Анны Седоковой

Комментарий под фото

Комментарий под фото

Инстаграм Анны Седоковой

Комментарий под фото

Комментарий под фото

Инстаграм Анны Седоковой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новостью о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.

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Персона
Анна Седокова
Место
Россия
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