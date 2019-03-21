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Утаила миллионы: выяснилась хитрость Степаненко при разводе с Петросяном

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Российская юмористка Елена Степаненко, которая недавно развелась с комиком Евгением Петросяном, скрыла от суда банковские счета, на которых хранится более 400 тысяч долларов.

Так, вместо того, чтобы во время бракоразводного процесса предоставить эти сбережения, как совместно нажитое имущество, Степаненко не упомянула о них, пишет Telegram-канал Mash.

Утаила миллионы: выяснилась хитрость Степаненко при разводе с Петросяном

НТВ

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"Хамовнический суд, который занимается разводом, стал проверять имущество Степаненко. И тут Елена доказала, что еще способна удивить мужа: у нее нашли десятки счетов в российских банках. Всего на них лежало 340 тысяч долларов, 2,2 миллиона рублей и еще 2500 евро мелочишкой", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.

16 ноября, суд официально оформил развод юмориста Петросяна и Степаненко.

Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухуновунеоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки. А 15 января они отправились в Барселону, хотя совместных снимков не показывали.

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