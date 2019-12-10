Уставшая и измученная: Джоли напугала внешним видом

Голливудская актриса Анджелина Джоли ошарашила резкими переменами во внешнем виде во время нового выхода.

Так, актриса появилась на спектакле "Дорогой Эван Хэнсен" в одном из театров лондонского Уэст-Энда. Снимки с мероприятия были опубликованы на фан-странице Джоли в Instagram.

Анджелина Джоли Getty

Известно, что после спектакля актриса встретилась за кулисами с актером Алексом Томасом-Смитом, сыгравшим в спектакле одну из ролей. За кулисами парень признался Джоли, что является ее давним поклонником. Более того Алекс даже сделал татуировку с изображением лица актрисы.

Однако на новых фото всегда роскошная Анджелина выглядит совсем иначе: измученная, уставшая и, кажется, еще больше похудевшая.

Анджелина Джоли Инстаграм

Анджелина Джоли Инстаграм

Анджелина Джоли Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после громкого развода с Анджелиной Джоли голливудский актер Брэд Питт закрутил роман с духовной целительницей и дизайнером ювелирных изделий Сэт Хари Халсой.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!