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10 декабря • обновлено в 12:07
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Уставшая и измученная: Джоли напугала внешним видом

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Голливудская актриса Анджелина Джоли ошарашила резкими переменами во внешнем виде во время нового выхода.

Так, актриса появилась на спектакле "Дорогой Эван Хэнсен" в одном из театров лондонского Уэст-Энда. Снимки с мероприятия были опубликованы на фан-странице Джоли в Instagram.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Getty

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Известно, что после спектакля актриса встретилась за кулисами с актером Алексом Томасом-Смитом, сыгравшим в спектакле одну из ролей. За кулисами парень признался Джоли, что является ее давним поклонником. Более того Алекс даже сделал татуировку с изображением лица актрисы.

Однако на новых фото всегда роскошная Анджелина выглядит совсем иначе: измученная, уставшая и, кажется, еще больше похудевшая.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Инстаграм

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Инстаграм

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после громкого развода с Анджелиной Джоли голливудский актер Брэд Питт закрутил роман с духовной целительницей и дизайнером ювелирных изделий Сэт Хари Халсой.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Анджелина Джоли
Место
США
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