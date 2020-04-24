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24 апреля • обновлено в 10:05
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Успенская со скандалом выгнала племянника из дома: в чем причина

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Российская певица Любовь Успенская со скандалом выгнала своего племянника Ролана из дома из-за предательства.

Об этом пишет издание Starhit.

Любовь Успенская

Любовь Успенская

popcornnews.ru

Так, сообщается, что парень предал свою тетю: Ролан сливал личную информацию об Успенской ее фан-клубу. Такой поступок парня очень не понравился певице, и родственник со скандалом покинул дом.

Сообщается, что Ролан намерен улететь в Нью-Йорк, однако пока что парню не удастся осуществить свой план в связи с карантином из-за коронавируса.

Племянник Любови Успенской

Племянник Любови Успенской

Starhit

Любовь Успенская с племянником

Любовь Успенская с племянником

woman.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что росСМИ рассекретили нового возлюбленного 66-летней российской певицы Любови Успенской – им оказался 27-летний грузинский певец Леван Кбилашвили.

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Автор
Анна Михно
Персона
Любовь Успенская
Место
Россия
Тег
Новости России
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