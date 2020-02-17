"Ущербный человек": Волочкова публично унизила Собчак

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова резко высказалась в адрес телеведущей Ксении Собчак.

В частности, в комментарии КП балерина отреагировала на слова Собчак, которая упрекнула ее в эксплуатировании шпагатов в соцсетях.

Анастасия Волочкова utro.ru

Так, Волочкова заявила, что изначально имя Собчак никому не было интересно:

"Не в моем ключе уподобляться человеку, который льет на меня грязь. Зачем она это делает? Потому что изначально имя Ксении Собчак никому не было интересно. Этот человек ущербный в том плане, что она хотела быть балериной, а не стала. Они еще всей семьей, когда был жив Анатолий Александрович Собчак, сидели в первом ряду в Мариинском театре, где я уже танцевала партию в "Лебедином озере".

Анастасия Волочкова Instagram @volochkova_art

Кроме того, балерина утверждает, что телеведущая завидует ей:

"Ксения завидует мне всю жизнь. А вспомните, когда она в прошлом году пришла ко мне домой, чтобы взять у меня интервью для своего шоу на YouTube. Сама же напросилась ко мне на дружелюбную беседу. Я вообще за мир и всегда готова протянуть руку. Я ей разрешила зайти в мой дом. Но что она устроила? Оставила скрытые камеры в моем доме. Я не хочу ее обсуждать и осуждать. Мне просто ее жаль".

Ксения Собчак КП

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак жестко потролила Тину Канделаки на шоу Урганта. В частности, Собчак резко высказалась о фигуре своей коллеги.

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