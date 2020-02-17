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17 февраля • обновлено в 10:11
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"Ущербный человек": Волочкова публично унизила Собчак

2.4т
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Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова резко высказалась в адрес телеведущей Ксении Собчак.

В частности, в комментарии КП балерина отреагировала на слова Собчак, которая упрекнула ее в эксплуатировании шпагатов в соцсетях.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

utro.ru

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Так, Волочкова заявила, что изначально имя Собчак никому не было интересно:

"Не в моем ключе уподобляться человеку, который льет на меня грязь. Зачем она это делает? Потому что изначально имя Ксении Собчак никому не было интересно. Этот человек ущербный в том плане, что она хотела быть балериной, а не стала. Они еще всей семьей, когда был жив Анатолий Александрович Собчак, сидели в первом ряду в Мариинском театре, где я уже танцевала партию в "Лебедином озере".

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

Instagram @volochkova_art

Кроме того, балерина утверждает, что телеведущая завидует ей:

"Ксения завидует мне всю жизнь. А вспомните, когда она в прошлом году пришла ко мне домой, чтобы взять у меня интервью для своего шоу на YouTube. Сама же напросилась ко мне на дружелюбную беседу. Я вообще за мир и всегда готова протянуть руку. Я ей разрешила зайти в мой дом. Но что она устроила? Оставила скрытые камеры в моем доме. Я не хочу ее обсуждать и осуждать. Мне просто ее жаль".

Ксения Собчак

Ксения Собчак

КП

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак жестко потролила Тину Канделаки на шоу Урганта. В частности, Собчак резко высказалась о фигуре своей коллеги.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Анастасия Волочкова Ксения Собчак
Место
Россия
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
"Комплекс младшего брата" как на ладони, доступен для изучения всеми психиатрами мира. Ну вот какое дело "незалежным обозревателям" до перебранки русских девиц? Но без новостей из России на Украине просто жить не могут, это патология. А что-то хорошее публиковать не желают, поэтому и пишут всякую чушь.
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