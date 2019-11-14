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14 ноября • обновлено в 14:07
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Ургант смело пошутил о коррупции в эфире росТВ: россияне в восторге

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Российский телеведущий и юморист Иван Ургант смело пошутил о коррупции в РФ.

Так, сделал он это в эфире своей программы "Вечерний Ургант", которая выходит на пропагандистском "Первом канале". В ней шоумен прокомментировал новый закон о конфискации имущества у любых граждан, знакомых со взяточниками (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ургант смело пошутил о коррупции в эфире росТВ: россияне в восторге

Фото: hellomagazine.com

"Эта новость связана с последними делами о коррупции. И возникает вопрос: если я когда-то провел свадьбу у сына губернатора, а его потом посадили за коррупцию — должен ли я забирать у своих дочек золотой слиток, которым они так любят играть? Тут уже зависит все от каждого из нас... но скажу одно, что нужно распутывать коррупционные схемы", — сказал Ургант.

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Также он следом добавил, что в сложившийся ситуации и со своими знакомыми нужно быть всегда начеку.

Иван Ургант

Иван Ургант

Скриншот с видео

"Поэтому, если к вам подошел одноклассник, который после школы пошел в академию ФСБ и спрашивает вас: "Ты не против, если я помимо личного самолета, еще и горноперерабатывающий комбинат запишу в ЮАР на твоего тестя, у него как раз инвалидность?!" Вот в этот момент будьте бдительны", — отметил Ургант.

В сети пришли в восторг от шуток телеведущего и написали много позитивных комментариев.

"Смелые шутки. Перемен требуют наши сердца", "Смелей, Иван. Народ с тобой", "Побольше политического юмора — весело", "Про конфискацию — лучшая новость", — высказались люди.

Ургант смело пошутил о коррупции в эфире росТВ: россияне в восторге
Ургант смело пошутил о коррупции в эфире росТВ: россияне в восторге
Ургант смело пошутил о коррупции в эфире росТВ: россияне в восторге
Ургант смело пошутил о коррупции в эфире росТВ: россияне в восторге

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский комик и шоумен Максим Галкин публично поиздевался над пропагандой в РФ.

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Автор
Кристина Долматова Кристина Долматова
Персона
Иван Ургант
Место
Россия
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семенов Александр
семенов Александр
ЦЭПЭРЭМЖНА ПЭРЭМОГА!!! Вислоужим запрещают смотреть росТВ но подробно пересказывают содержание программ , интересно, а те кто пересказывает. он получается смотрит!!! ЦЭЗРАДА ЗДАДНАЯ!!!
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