Ургант смело пошутил о коррупции в эфире росТВ: россияне в восторге

Российский телеведущий и юморист Иван Ургант смело пошутил о коррупции в РФ.

Так, сделал он это в эфире своей программы "Вечерний Ургант", которая выходит на пропагандистском "Первом канале". В ней шоумен прокомментировал новый закон о конфискации имущества у любых граждан, знакомых со взяточниками (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Фото: hellomagazine.com

"Эта новость связана с последними делами о коррупции. И возникает вопрос: если я когда-то провел свадьбу у сына губернатора, а его потом посадили за коррупцию — должен ли я забирать у своих дочек золотой слиток, которым они так любят играть? Тут уже зависит все от каждого из нас... но скажу одно, что нужно распутывать коррупционные схемы", — сказал Ургант.

Также он следом добавил, что в сложившийся ситуации и со своими знакомыми нужно быть всегда начеку.

Иван Ургант Скриншот с видео

"Поэтому, если к вам подошел одноклассник, который после школы пошел в академию ФСБ и спрашивает вас: "Ты не против, если я помимо личного самолета, еще и горноперерабатывающий комбинат запишу в ЮАР на твоего тестя, у него как раз инвалидность?!" Вот в этот момент будьте бдительны", — отметил Ургант.

В сети пришли в восторг от шуток телеведущего и написали много позитивных комментариев.

"Смелые шутки. Перемен требуют наши сердца", "Смелей, Иван. Народ с тобой", "Побольше политического юмора — весело", "Про конфискацию — лучшая новость", — высказались люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский комик и шоумен Максим Галкин публично поиздевался над пропагандой в РФ.

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