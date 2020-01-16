"Умирают, не выдержав этого": подруга Мурата Насырова назвала истинную причину его смерти

Российская певица и бывшая солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева назвала причину смерти певца Мурата Насырова, который трагически скончался в 2007 году.

Так, в комментарии КП артистка призналась, что Мурат не выдержал испытаний шоу-бизнеса.

"Шоу-бизнес – очень сложная штука, жесткое испытание для личности. Первое испытание человек проходит в тот момент, когда становится популярным. Тогда приходит ощущение вседозволенности", – говорит Анна.

Мурат Насыров СтарХит

Однако певица считает, что за волной популярности приходит момент, когда о звезде все забывают:

"А они-то решили, что они крутые и все сделали сами".

Анна Плетнева echospb.ru

По словам Плетневой, вместе с популярностью в жизни артистов появляются и новые люди, которые возникают из ниоткуда:

"Начинают тебя обнимать, как родного. Ходят за тобой. Многие артисты просто умирают, не выдержав всего этого. Как Мурат Насыров".

Мурат Насыров КП

Напомним, в 2007 году Мурата Насырова нашли под окнами собственной квартиры. Известно, что перед смертью певец впал в депрессию, из которой не смог выбраться.

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