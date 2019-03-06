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Умерла звезда легендарной группы Queen

16.8тЧитать материал на украинском

Умер первый бас-гитарист легендарной британской группы Queen Майк Гроуз.

Об этом рассказал барабанщик музыкального коллектива Роджер Тейлор на своей странице в Facebook.

"Так грустно узнавать о моем старом друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе под названием The Individuals, когда мы еще учились в школе. Он всегда звучал круто. Покойся с миром", – отметил он.

Гроуз был первым гитаристом группы Queen. Он пришел в коллектив в 1970 году, однако пробыл там недолго – несколько месяцев. На его смену пришел Джон Дикон.

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Что происходило в жизни Гроуза после ухода из группы, доподлинно неизвестно. Он не остался в музыкальной сфере, уйдя в малый бизнес. По некоторым данным, он играл в Queen в 22 года, хотя эта информация нигде не подтверждается.

Умер участник легендарной группы Queen

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Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году 5 сентября лидеру группы Фредди Меркьюри должно было исполниться 70 лет. Мы собирали интересные факты из жизни легендарного музыканта.

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