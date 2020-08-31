Умерла звезда фильма "Терминатор-2" Лесли Хэмилтон

Американская актриса, которая известна по роли в фильме "Терминатор-2: Судный день" Лесли Хэмилтон. Ей было 63 года.

Отмечается, что женщина скончалась еще 22 августа, однако родственники объявили об этом спустя более, чем неделю. Причина смерти не разглашается, пишет Movieweb.

Лесли Хэмилтон умерла в возрасте 63 года pravda.ru

Основной работой в кино для Лесли Хэмилтон стала роль во второй части "Терминатора", где она помогала своей сестре-близнецу Линде Хэмилтон, сыгравшей Сару Коннор. В частности, Лэсли досталась роль Терминатора Т-1000, который превращается в Сару.

Арнольд Шварцнеггер и Лесли Хэмилтон Тjournal.ru

Также обе актрисы принимали участие в сцене, где героиня наблюдает за собой, играющей на площадке с маленьким Джоном. Артистка снималась вместе с культовым актером Арнольдом Шварцнеггером.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 30 августа умер художественный руководитель мультфильма "Смешарики" Анатолий Прохоров.

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