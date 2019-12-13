Умерла дочь известного российского актера: что случилось

13 декабря стало известно о смерти дочери известного российского актера Льва Дурова Екатерины.
Об этом сообщается на официальном сайте Театра на Малой Бронной, где женщина работала с 1984 года.
"После продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова", – говорится в сообщения.
Екатерина Дурова
RT
Екатерине было 60 лет. Она лишь на четыре года пережила своего звездного отца – артист скончался в 2015 году в возрасте 83 лет.
Екатерина Дурова известна ролями в фильмах "Фантазии Фарятьева", "Дульсинея Тобосская", "Зеленый фургон", "Уникум", "Транзит для дьявола", "Поклонник", "Юрьев день" и в сериале "Кровавая барыня".
Екатерина Дурова со своим отцом Львом
СтарХит
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у известного российского телеведущего Дмитрия Диброва умерла мать.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!