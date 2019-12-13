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13 декабря • обновлено в 16:08
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Умерла дочь известного российского актера: что случилось

3.1т
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13 декабря стало известно о смерти дочери известного российского актера Льва Дурова Екатерины.

Об этом сообщается на официальном сайте Театра на Малой Бронной, где женщина работала с 1984 года.

"После продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова", говорится в сообщения.

Екатерина Дурова

Екатерина Дурова

RT

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Екатерине было 60 лет. Она лишь на четыре года пережила своего звездного отца – артист скончался в 2015 году в возрасте 83 лет.

Екатерина Дурова известна ролями в фильмах "Фантазии Фарятьева", "Дульсинея Тобосская", "Зеленый фургон", "Уникум", "Транзит для дьявола", "Поклонник", "Юрьев день" и в сериале "Кровавая барыня".

Екатерина Дурова со своим отцом Львом

Екатерина Дурова со своим отцом Львом

СтарХит

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у известного российского телеведущего Дмитрия Диброва умерла мать.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
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