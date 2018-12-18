Умерла через несколько дней после свадьбы: история английской пары растрогала сеть

36-летняя англичанка Таша Берстон и Дэниел Корли состояли в отношениях в течение трех лет и воспитывали вместе полуторагодовалого сына. Однако в октябре 2017 года у женщины обнаружили рак кишечника.

Таша боролась с онкологией всеми силами, но последнее сканирование показало, что болезнь распространилась на легкие, печень и лимфатические узлы. Когда врачи сказали, что ей осталось жить пару недель, друзья девушки решили исполнить ее заветное желание и организовали свадьбу мечты. Об этом сообщает Mirror.

Фото: Mirror

Фото: Mirror

Фото: Mirror

Фото: Mirror

Так, торжество для возлюбленных устроили за 36 часов. А уже через неделю Таши не стало.

Фото: Mirror

Фото: Mirror

"Это был самый удивительный день! Я не думаю, что когда-либо видел Ташу такой красивой", — сказал Дэниел.

Фото: Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница штата Индиана Джессика Паджет и 27-летний Мерфи готовились к свадьбе, но накануне парня, который работал пожарным, сбил его коллега. Так, вместо алтаря Джессика пошла на кладбище, где похоронили ее любимого.