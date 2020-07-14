Умер звезда шоу "Разрушители легенд" Грант Имахара: что произошло

Американский инженер и телеведущий, звезда шоу "Разрушители легенд" Грант Имахара внезапно умер в возрасте 49 лет.

Причиной смерти стала аневризма головного мозга. О случившемся написала его коллега по проекту Кэри Байрон на личной странице в Twitter.

"У нас было так много приключений. Ты так многому меня научил. Когда-нибудь я хотела бы иметь машину времени", – написала Байрон в социальной сети.

Грант Имахара внезапно умер в возрасте 49 лет The Verge

Отметим, Грант Имахара был важной частью передачи "Разрушители легенд" – он присоединился к шоу в третьем сезоне и оставался там до 2014 года. Там он запомнился созданием многочисленных роботизированных устройств.

Грант Имахара с коллегой Кэри Байрон Twitter Кэри Байрон

Инженер также несколько лет работал на Lucasfilm и Industrial Light and Magic – благодаря ему появились такие фильмы, как "Матрица: Перезагрузка", "Терминатор 3", "Ван Хельсинг" и приквелы "Звездных войн".

Грант Имахара с коллегами по проекту "Разрушители легенд" Twitter Кэри Байрон

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