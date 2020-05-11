Умер знаменитый американский актер Джерри Стиллер

В США умер известный актер и комик Джерри Стиллер – отец голливудской кинозвезды Бена Стиллера.

Ему было 92 года. Он умер по "естественным причинам". Об этом Бен написал в своем Twitter-аккаунте.

“Мне грустно говорить, что мой отец, Джерри Стиллер, скончался от естественных причин. Он был великим папой, дедушкой и самым преданным мужем Анны около 62 лет. Его будет сильно не хватать. Люблю тебя, папа“, – говорится в публикации.

Джерри и Бен Стиллеры Postimees

Поклонники звездного семейства принялись приносить слова сочувствия в комментариях под постом. Многие из них написали, что Джерри Стиллер был легендарным артистом, на работах которого выросло сразу несколько поколений.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5 — Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020

Напомним, Джерри Стиллер наиболее известный по роли Фрэнка Констанци в американском сериале "Сайнфелд". За роль в этом ситкоме актер был номинирован на "Эмми". Кроме того, Джерри снялся вместе с сыном Беном в разных фильмах, в частности "Образцовом самце" и "Девушке моих кошмаров". Среди других известных работ – съемки в фильмахе "Лак для волос", "Толстопузы" и других.

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