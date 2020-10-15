Умер популярный американский рэпер Saint Dog

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Умер американский рэпер Saint Dog

Популярный американский рэпер Стивен Тронсон, больше известный под сценическим именем Saint Dog, умер в 44 года.

Как пишет издание TMZ, артист скончался в доме своего приятеля в Калифорнии. Утром 14 октября Тронсон неожиданно начал задыхаться. В таком состоянии его застал друг и вызвал скорую помощь, но врачи опоздали – к их прибытию рэпер был уже мертв.

Стивен Тронсон (Saint Dog)

Отмечается, что причины смерти будут оглашены после вскрытия. Полиция не считает, что смерть Saint Dog как-то связана с криминалом.

Saint Dog – американский рэпер, участник оригинального состава Kottonmouth Kings. Основатель лейбла UScircleA Records. Группа Kottonmouth Kings была основана в 1994 году. Ее участники характеризовали свой стиль, как "психоделичный хип-хоп-панк-рок". Прославились они после того, как их песня Suburban Life попала в саундтрек к фильму "Крик 2". Saint Dog записал также несколько сольных альбомов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США в чикагском аэропорту умер известный американский рэпер Juice Wrld (Джаред Энтони Хиггинс). Ему был 21 год.

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