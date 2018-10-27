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Умер от болезни: стало известно о горе королевы Елизаветы

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В Великобритании в королевской семье произошла трагедия. Умер последний любимец королевы Елизаветы II – собака породы корги.

По данным Daily Express, 12-летний Виспер скончался от болезни, которая начала прогрессировать несколько недель назад. Любимец королевы все эти годы следовал за своей хозяйкой из комнаты в комнату и сопровождал ее на встречи.

Отмечается, что Елизавета опечалена потерей собаки, которую она взяла в 2016 году, после смерти предыдущего владельца.

Первый корги появился у королевы в 1933 году. Виспер вел родословную от собаки Сьюзен, которую Елизавете II подарил ее отец Георг VI. В 2015 году она перестала разводить питомцев, опасаясь, что после смерти никто не будет за ними ухаживать. За всю жизнь у королевы было 30 корги.

Умер от болезни: стало известно о горе королевы Елизаветы
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У них была собственная комната в Букингемском дворце, где собаки спали в специальных плетеных корзинах. Кроме того, для них даже держали шеф-повара, который готовил лакомства.

Умер от болезни: стало известно о горе королевы Елизаветы

У Елизаветы теперь осталось всего две собаки: Кэнди и Вулкан. Однако они не являются чистокровными корги. Это метисы с таксой.

Умер от болезни: стало известно о горе королевы Елизаветы
Умер от болезни: стало известно о горе королевы Елизаветы

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 году стало известно, что пес Меган Маркл сдружился с королевой.

Персона
Елизавета II
Место
Великобритания
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