Умер народный артист Украины Витошинский: что известно

Ночью, 12 июня, умер народный артист Украины, солист Львовской оперы Роман Витошинский на 79 году жизни.

Скорбное известие сообщил его колега Олег Лихач на своей странице в Facebook, уточнив, что прощание в фойе театра состоится 13 июня в 12:00, а похороны пройдут с 13:00.

"Утренний звонок. Тревожное предчувствие. Сегодня ночью ушел в мир иной Роман Витошинский. Непревзойденный артист, педагог, человек с большим и добрым сердцем. Нам всем будет Вас не хватать. Дедуля", – рассказал Лихач.

Роман Витошинский opera.lviv.ua

Он также добавил, что похоронят артиста на Лычаковском кладбиже во Львове. В комментариях родным и близким выразили соболезнования. "Уходят лучшие", "Светлая память", "Маэстро", "Человек и Артист с большой буквы", – написали в сети.

Роман Витошинский родился в Тернопольской области 7 ноября 1940 года. Он окончил Львовскую консерваторию и стал солистом Львовского театра оперы и балета. Также был первоклассным преподавателем. За годы жизни успел побывать с гастролями в разных европейских странах.

Роман Витошинский в сценическом образе opera.lviv.ua

Роман Витошинский на сцене opera.lviv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в возрасте 74 лет скончался выдающийся оперный певец, солист Национальной оперы и народный артист Украины Иван Пономаренко.

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