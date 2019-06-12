ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
СпортLady

/Люди

Умер народный артист Украины Витошинский: что известно

5.3тЧитать материал на украинском

Ночью, 12 июня, умер народный артист Украины, солист Львовской оперы Роман Витошинский на 79 году жизни.

Скорбное известие сообщил его колега Олег Лихач на своей странице в Facebook, уточнив, что прощание в фойе театра состоится 13 июня в 12:00, а похороны пройдут с 13:00.

"Утренний звонок. Тревожное предчувствие. Сегодня ночью ушел в мир иной Роман Витошинский. Непревзойденный артист, педагог, человек с большим и добрым сердцем. Нам всем будет Вас не хватать. Дедуля", – рассказал Лихач.

Новости
Получил звание за войну на Донбассе: в России внезапно умер скандальный генерал-лейтенант
Роман Витошинский

Роман Витошинский

opera.lviv.ua

Он также добавил, что похоронят артиста на Лычаковском кладбиже во Львове. В комментариях родным и близким выразили соболезнования. "Уходят лучшие", "Светлая память", "Маэстро", "Человек и Артист с большой буквы", – написали в сети.

Роман Витошинский родился в Тернопольской области 7 ноября 1940 года. Он окончил Львовскую консерваторию и стал солистом Львовского театра оперы и балета. Также был первоклассным преподавателем. За годы жизни успел побывать с гастролями в разных европейских странах.

Роман Витошинский в сценическом образе

Роман Витошинский в сценическом образе

opera.lviv.ua

Роман Витошинский на сцене

Роман Витошинский на сцене

opera.lviv.ua

Умер народный артист Украины Витошинский: что известно
Умер народный артист Украины Витошинский: что известно
Умер народный артист Украины Витошинский: что известно

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в возрасте 74 лет скончался выдающийся оперный певец, солист Национальной оперы и народный артист Украины Иван Пономаренко.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
УкраинаЛьвов
Теги
шоу-бизнессмерть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
0
Смешно
2
Интересно
13
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel