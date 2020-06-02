Умер Мирослав Скорик: подборка лучших произведений композитора

В понедельник, 1 июня, умер выдающийся композитор и музыковед, основоположник украинской эстрадной песни Мирослав Скорик.

Он был автором многих концертов, балета и даже оперы, а широкой публике хорошо известна его музыка, написанная для кино. OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить лучшие произведения композитора.

Мирослав Скорик Фото: foreignpolicy

Невероятную известность Мирослав Скорик получил благодаря тому, что написал музыку к киноленте Сергея Параджанова "Тени забытых предков", которую свет увидел в 1964 году.

Скопмк написал музыку к киноленте "Тени забытых предков"

Через год после выхода ленты, в 1965-ом, на ее основе Скорик создал сюиту для симфонического оркестра "Гуцульский триптих".

Также стоит вспомнить легендарное произведение композитора "Мелодия", которое было написано к фильму "Высокий перевал" (1981) и стало духовным гимном Украины. Отметим, эта композиция неоднократно звучала в исполнении музыкантов из разных уголков мира.

Не менее известной является поэма Скорика "Моисей" (2001), которая славится на весь мир. Опера была поставлена Львовским театром оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Это произведение также звучало на оперных сценах Киева, Варшавы и Нью-Йорка.

В 2004-ом Скорик написал "Карпатскую рапсодию" для скрипки и фортепиано.

К слову, в своих произведениях Скорик активно использовал стилистические приемы джаза, а порой писал и собственно джазовые пьесы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, умер генеральный продюсер телепередачи "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер. Ему было 69 лет.

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