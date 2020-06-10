Умер известный в РФ юморист Анатолий Трушкин: причиной стал коронавирус

Умер известный российский писатель-сатирик, сценарист и юморист Анатолий Трушкин.

Ему было 78 лет. Ранее у Трушкина был диагностирован коронавирус. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Анатолий Трушкин Telegram-канал Mash

Врачи боролись за жизнь 78-летнего юмориста около месяца. Коронавирусная инфекция протекала в тяжелой форме. Трушкин был подключен к аппарату ИВЛ, 9 июня ему стало хуже.

Писатель выступал сам и работал над материалами для других известных артистов: Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Владимира Винокура и других.

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