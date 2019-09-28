Главная Новости
28 сентября • обновлено в 18:39
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Умер известный российский режиссер

16.2т Читать материал на украинском

В России в субботу, 28 сентября, умер художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров.

Ему было 85 лет. "Марк Анатольевич Захаров скончался после продолжительной болезни. Умер последний из могикан", – цитирует директора театра Марка Варшавера ТАСС.

Как сообщалось ранее, артист был госпитализирован 20 августа в Москве с двусторонним воспалением легких, 9 сентября его выписали. Однако, болезнь вернулась.

Новости
Умер продюсер легендарных "Симпсонов"

Марк Захаров

Марк Захаров

24СМИ

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года – "Ленком").

За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт".

Среди его кинорежиссерских работ – "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "12 стульев".

Андрей Миронов, Марк Захаров и Александр Ширвиндт

Андрей Миронов, Марк Захаров и Александр Ширвиндт

24СМИ

Последним вышедшим на экраны кинофильмом Марка Захарова стала антиутопия "Убить дракона", которая появилась в 1988 году.

Марк Захаров в молодости

Марк Захаров в молодости

24СМИ

Марк Захаров в молодости

Марк Захаров в молодости

24СМИ

Как писал OBOZREVATEL, 20 сентября в России скончался актер театра и кино Сергей Афанасьев. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

Он сыграл более чем в 80 фильмах и сериалах. У него в копилке такие киноленты, как "Час Волкова", "Кухня", "Земский доктор. Возвращение", "SuperБобровы", "Чернобыль. Зона отчуждения" и многие другие.

Ранее в Париже на 93-году жизни умер известный французский актер Шарль Жерар. Это случилось в одной из столичных больниц, где легенда кино лежал в последнее время.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
смерть Новости России
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
32
7
Смешно
1
Интересно
60
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Как худрук и режиссер - талантливая персона, как "одобрямс" захвата Крыма - существо, которое малоинтересно памяти украинского общества
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
RIP
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Колорад Тот самый
Колорад Тот самый
Ушла эпоха.... жаль(((
Показать комментарий полностью
Ответить
9
1

Блоги / мнения

ads pixel