Умер известный российский режиссер

В России в субботу, 28 сентября, умер художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров.
Ему было 85 лет. "Марк Анатольевич Захаров скончался после продолжительной болезни. Умер последний из могикан", – цитирует директора театра Марка Варшавера ТАСС.
Как сообщалось ранее, артист был госпитализирован 20 августа в Москве с двусторонним воспалением легких, 9 сентября его выписали. Однако, болезнь вернулась.
Марк Захаров
24СМИ
Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года – "Ленком").
За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт".
Среди его кинорежиссерских работ – "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "12 стульев".
Андрей Миронов, Марк Захаров и Александр Ширвиндт
24СМИ
Последним вышедшим на экраны кинофильмом Марка Захарова стала антиутопия "Убить дракона", которая появилась в 1988 году.
Марк Захаров в молодости
24СМИ
Марк Захаров в молодости
24СМИ
Как писал OBOZREVATEL, 20 сентября в России скончался актер театра и кино Сергей Афанасьев. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.
Он сыграл более чем в 80 фильмах и сериалах. У него в копилке такие киноленты, как "Час Волкова", "Кухня", "Земский доктор. Возвращение", "SuperБобровы", "Чернобыль. Зона отчуждения" и многие другие.
Ранее в Париже на 93-году жизни умер известный французский актер Шарль Жерар. Это случилось в одной из столичных больниц, где легенда кино лежал в последнее время.
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