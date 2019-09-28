Умер известный российский режиссер

В России в субботу, 28 сентября, умер художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров.

Ему было 85 лет. "Марк Анатольевич Захаров скончался после продолжительной болезни. Умер последний из могикан", – цитирует директора театра Марка Варшавера ТАСС.

Как сообщалось ранее, артист был госпитализирован 20 августа в Москве с двусторонним воспалением легких, 9 сентября его выписали. Однако, болезнь вернулась.

Марк Захаров 24СМИ

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года – "Ленком").

За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт".

Среди его кинорежиссерских работ – "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "12 стульев".

Андрей Миронов, Марк Захаров и Александр Ширвиндт 24СМИ

Последним вышедшим на экраны кинофильмом Марка Захарова стала антиутопия "Убить дракона", которая появилась в 1988 году.

Марк Захаров в молодости 24СМИ

Марк Захаров в молодости 24СМИ

Как писал OBOZREVATEL, 20 сентября в России скончался актер театра и кино Сергей Афанасьев. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

Он сыграл более чем в 80 фильмах и сериалах. У него в копилке такие киноленты, как "Час Волкова", "Кухня", "Земский доктор. Возвращение", "SuperБобровы", "Чернобыль. Зона отчуждения" и многие другие.

Ранее в Париже на 93-году жизни умер известный французский актер Шарль Жерар. Это случилось в одной из столичных больниц, где легенда кино лежал в последнее время.

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