Умер генеральный продюсер "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер

Генеральный продюсер телепередачи "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер умер в возрасте 69 лет.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на художественного руководителя и ведущего программы Леонида Якубовича. По его словам, Анатолий давно лежал в больнице.

Анатолий Гольдфедер с женой Фото: Звездач

"Анатолий довольно давно лежал в больнице, поступил с больным сердцем, потом биопсия несколько месяцев назад показала, что у него лейкоз. Позже ко всему прочему обнаружили и коронавирус. Перевели в Боткинскую больницу, где он и скончался", – рассказал Якубович.

По словам телеведущего, Гольдфедер был "феноменальным организатором", благодаря которому "Поле чудес" стало успешным.

Леонид Якубович и Анатолий Гольдфедер

"Он был феноменальным организатором, человеком из старой гвардии... Я даже не представляю себе, что будет дальше, мы дружили больше 40 лет. Погиб мой брат, это все, что я могу сказать. Все, что будет дальше происходить со мной и с передачей –следствие того, что он нам оставил", – сказал Якубович.

Анатолий Гольдфедер родился 28 апреля 1951 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского. На "Поле чудес" работал с 1998 года. Директором передачи стал 1 сентября 2003 года.

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