Умер автор романа "Форрест Гамп" Уинстон Грум

Известный американский писатель, автор романа "Форрест Гамп" Уинстон Грум умер в возрасте 77 лет.

Он скончался в собственном доме в городе Фэрхоп (штат Алабама, США). Об этом сообщила на личной странице в Facebook мэр города Карин Уилсон.

"С огромным сожалением сообщаю новость о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоп сегодня утратил культового автора", – говорится в сообщении.

Причины смерти писателя пока неизвестны.

Уинстон Грум – автор художественных произведений. Прежде всего он известен как автор романа "Форрест Гамп" (1986), который в 1994 году под одноименным названием экранизировал Роберт Земекис. Фильм стал культурным феноменом и получил шесть кинопремий "Оскар". В 1995 году мир увидел сиквел романа – "Форрест Гамп и компания".

Кроме художественной литературы, Уинстон Грум также писал в жанре нон-фикшн и затронул самые разнообразные темы, среди которых, в частности, Гражданская война в США и Первая мировая война.

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