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8 апреля • обновлено в 21:46
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Укупник столкнулся с унижениями из-за коронавируса у Лещенко

9.2т
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Российский композитор Аркадий Укупник признался, что после того, как стало известно, что у Льва Лещенко коронавирус, он сам стал изгоем.

Об этом артист рассказал в комментарии Starhit.

Аркадий Укупник

Аркадий Укупник

starhit.ru

Так, по словам Укупника, его соседи уверены, что композитор тесно общался с Лещенко, поэтому теперь обходят его стороной.

"Я близко с Лещенко не общался и никаких симптомов после встречи не обнаружил. Но когда стало известно о его болезни, я сам стал изгоем. Люди из соседних поселков распространили информацию о том, что я болен, что меня ищет полиция… Когда выходил гулять с собакой, все в ужасе от меня шарахались! И ладно бы этот слух пустили рядовые обыватели, нет – это сделали люди, обладающие определенной властью и авторитетом!" – поделился артист.

Аркадий Укупник

Аркадий Укупник

salvemusic.com

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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